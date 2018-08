Forkvinden for Danske Studerendes Fællesråd mener, at et højere SU-fribeløb rammer skævt.

København. Regeringen lægger i sit finanslovsudspil op til, at studerende fremover får mulighed for at tjene 1000 kroner mere om måneden, inden de bliver trukket i SU.

Det betyder, at studerende på ungdomsuddannelser må tjene 8749 kroner om måneden, mens man på videregående uddannelser fremover får et fribeløb på 13.222 kroner.

Og selv om det ligner en økonomisk håndsrækning til hendes medstuderende, så er Sana Mahin Doost, der er forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, ikke imponeret over forslaget.

- Man tilgodeser en lille og ressourcestærk gruppe, der i forvejen arbejder meget, og som måske ikke har det samme behov for at få SU.

- Det havde været bedre for eksempel at give fradrag for indkøb af studiebøger, som alle i et eller andet omfang har brug for, siger hun.

Sana Mahin Doost frygter, at en højere beløbsgrænse vil gå ud over udbyttet af studierne, fordi studiejobbet kan komme til at fylde endnu mere.

- Når man øger fribeløbsgrænsen, så åbner man jo også op for, at de studerende arbejder flere timer.

- Det giver virksomhederne mulighed for at øge timetallet på studiejobs og gør det sværere at kombinere arbejde med fuldtidsstudier.

- Det harmonerer også dårligt med fremdriftsreformen, der skal få de studerende hurtigere igennem, siger hun.

Hun frygter også, at det vil føre til færre job til ledige dimittender, fordi det vil blive nemmere for arbejdsgiverne at nøjes med at ansætte studenter.