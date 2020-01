Et internt opgør har i al ubemærkethed udspillet sig på Fyns største arbejdsplads:

Bestyrelsesformanden stopper efter blot et år på posten, skriver Fyens.dk.

Affaldsvirksomheden Marius Pedersen er normalt kun kendt for succes, fremgang og positive årsregnskaber.

Derfor vakte det opsigt, da virksomheden fredag i en pressemeddelelse afslørede, at bestyrelsesformanden stopper efter en strid i toppen af ledelsen.

Formanden Søren Klarskov Vilby er raget uklar med ejeren, Entreprenør Marius Pedersens Fond, med efterkommer Uffe Tønning i spidsen.

»Vi er enige om at være uenige, og vi er enige om, at det er et emne, vi har behandlet internt. Derfor ønsker jeg heller ikke at gå dybere ind i det,« siger Søren Klarskov Vilby i pressemeddelsen.

Heller ikke Uffe Tønning ønsker at sige mere fremgår det af fyens.dk.

Det bliver ikke oplyst, hvad striden handler om, og det vides heller ikke endnu, hvem der overtager posten som ny betyrelsesformand.

Næstformand Peter Schak Larsen er udnævnt til midlertidig bestyrelsesformand.

Søren Klarskov Vilby er administrerende direktør i virksomheden Micro Matic.

Han har siddet i bestyrelsen hos Marius Pedersen siden 2014 og blev formand i december 2018.

Ifølge pressemeddelelsen fra Marius Pedersen præsenterer virksomheden senere på året sit bedste årsresultat nogensinde.