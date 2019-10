Peder Holk Nielsen skal fra næste år have nyt job - han stopper som topchef i Novozymes.

Bestyrelsen i biotek-selskabet Novozymes er efter flere nedjusteringer i år blevet enig med topchef Peder Holk Nielsen, om at han stopper på posten i 2020.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

- Bestyrelsen har sammen med Peder Holk Nielsen aftalt, at tiden er inde til, både for Novozymes og ham selv, at han træder tilbage som administrerende direktør for Novozymes, lyder det i meddelelsen.

2019 har generelt budt på en stribe dårlige nyheder. Tre gange har selskabet nedjusteret sine forventninger til årets resultat.

Så sent som sidste uge måtte Novozymes fortælle investorerne og markedet, at deres salgstal for det seneste kvartal er dårligere end forventet, og at selskabet derfor må nedjustere forventningerne til årsresultatet.

Med den nedjustering droppede Novozymes også alle forventninger om vækst i både omsætning og profit for i år. I stedet håber Novozymes nu på, at begge dele ender i et rundt nul, hvis alt går vel resten af året.

Og nedjusteringerne har haft konsekvenser. I august - før den seneste nedjustering - blev en fyringsrunde annonceret. Her mistede op til 330 - heraf 123 i Danmark - jobbet.

Noget tyder på, at nedjusteringerne også har spillet en rolle i forhold til Peder Holk Nielsens jobsikkerhed. I en meddelelsen til fondsbørsen skriver selskabet:

- Endvidere har Novozymes oplevet udfordringer de senere år, og det er nødvendigt, at selskabet fremover leverer øget omsætningsvækst. Derfor er det nu det rigtige tidspunkt at få en ny administrerende direktør på plads.

Novozymes arbejder med enzymer og mikroorganismer til blandt andet vaskemidler og drikkevarer. I alt har Novozymes haft ild i jernene på 25 forskellige områder.

I forbindelse med fyringsrunden i august forklarede Peder Holk Nielsen, at Novozymes fremover skulle fokusere på færre områder. Han udpegede dengang tre kerneområder: Rent vand, menneskers sundhed og tilgængelighed af fødevarer.

Den opgave kommer fra næste år til at ligge på hans afløsers bord. Og bestyrelsen forventer inden for kort tid at have en afløser klar.

Det bliver en person uden for Novozymes- og Novo Nordisk-universet, står der i Novozymes' meddelelse.

Skiftet i direktørstolen modtages umiddelbart positivt på aktiemarkedet, hvor Novozymes-aktien tog et hop op og omkring klokken halv ti lå i et plus på over tre procent.

/ritzau/