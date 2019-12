Det er blevet nemmere og bedre at se film og serier på ens smartphone. Det bidrager til et øget dataforbrug.

Danskernes lyst til at se film og tv-serier på smartphones og tablets betyder en eksplosion i dataforbruget.

Ifølge tal fra Energistyrelsen er den mobile datatrafik steget med 40,7 procent fra de første seks måneder af 2018 til de første seks måneder af 2019.

Samme udvikling oplever mobilselskabet 3, som er blandt de største udbydere af dataforbindelser i Danmark.

Fra 2018 til 2019 er dataforbruget i selskabets mobilnetværk steget med 56 procent, mens forbruget er øget med 42 procent målt per kunde.

Stigningen hænger først og fremmest sammen med, at flere danskere brugere deres smartphone mere end tidligere, siger David Elsass, der er direktør for 3's privatmarked.

- Vi streamer mere, og vi ser flere billeder og mere video på vores smartphones, der hele tiden også får større skærme. Det er med til at forbedre forbrugeroplevelsen, fortæller han.

Han peger også på, at det mobile netværk generelt hele tiden bliver bedre. Det giver samtidig en bedre oplevelse ved at streame fra sin smartphone, og derfor har det også en betydning for det voksende dataforbrug.

Endelig kan det også påvirke dataforbruget, at flere bruger data fra det mobile bredbånd i hjemmet, forklarer direktøren.

I de kommende år bliver det nye 5G-mobilnetværk rullet ud i Danmark, og det vil alt andet lige give endnu bedre netforbindelse til mange af danskerne.

Blandt andet introduktionen af det nye 5G-netværk giver David Elsass en forventning om, at danskernes dataforbrug også vil stige i fremtiden.

- Med ny teknologi både i forhold til smartphones og andre ting, der er forbundet til internettet, er der ikke nogen grund til at tro, at dataforbruget vil falde.

- Tværtimod tror vi, at vi vil se mindst lige så høje stigningstakter, som vi har set tidligere, siger han.

Hos mobilselskabet 3 har man i 2019 oplevet et samlet dataforbrug, der ville svare til 11.109 års konstant streaming af Netflix i HD-kvalitet.

Med andre ord ville det sige, at en person skulle se Netflix non-stop fra den ældre jægerstenalder til i dag.

/ritzau/