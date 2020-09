Efter flere år med konstant fremgang er der nu røde tal på bundlinjen hos pizzakæden Gorms Pizza.

Det skriver Berlingske, som har kigget nærmere på virksomhedens seneste regnskab.

Pizza-kæden kom ud af 2019 med et stort og 'utilfredsstillende' underskud.

Omsætningen voksede godt nok sidste år med 90 millioner kroner, men det samlede regnskab viser et underskud på 9,4 millioner kroner.

I årsregnskabet kalder ledelsen selv resultatet for 'utilfredsstillende'.

Ledelsen mener selv, at det dårlige resultat skyldes, at virksomheden har haft for stor fokus på at vokse sig større.

Derfor sætter man nu farten lidt ned og genovervejer virksomhedens strategi.

Tre restauranter er blevet lukket og ekspansionsplanerne bremset.

Det er kokken Gorm Wisweh, der har lagt navn til Gorms Pizza, som han også selv har været med til at stifte.

Over for Berlingske forklarer han, at det simpelthen er gået for stærkt:

»Da vi stiftede Gorms Pizza, havde vi et fast greb og alle fingre i pizzadejen, men de seneste år er det gået for stærkt. Malingen har knap nok været tør, før vi var i gang med den næste restaurant. Man kan sætte rigtig meget på formel, men den der iværksætterpassion, som ligger i vores dna, har vi ikke været klar til sprede så hurtigt.«

En anden årsag til underskuddet er ifølge Gorm og hans medstifter, Christian Madsen, at der er udbrudt 'pizza-krig' i København.

Flere andre restauranter serverer i dag pizza på 'hvide duge.'