Kritikken hagler ned over Telia efter, at selskabet onsdag aften blev ramt af et større nedbrud, der ramte kunder i store dele af landet, hvilket betød, at de ikke kunne komme på nettet.

Mens mange kunder udviser forståelse for, at teknik sommetider kan svigte, er der ikke mange, der forstår, hvorfor Telia ikke har informeret kunderne om nedbruddet via Facebook, hvor mange kunder har skrevet og gjort opmærksom på problemerne med at få forbindelse til netværket.

Tanja Røge fra Skagen er en af dem, der mildt sagt ikke er begejstret over informationsniveauet.

'Kan I seriøst ikke lige se efter at få meldt ud til jeres kunder, at I har problemer med jeres servere. (...).... Den her form for "service" har da godt nok fået sat punktum for vores videre samarbejde!!!!'

Britta Tinghus fra Skalbjerg på Fyn savner også mere information.

'Det er altså rigtig ringe af jer Telia kun at svare nogle ganske enkelte kommentarer i stedet for at lave jeres eget opslag, så alle kan få øje på svaret.'

Søren Rasmussen er enig.

'Hvor er det dårlig stil, at I ikke omtaler jeres store nedbrud her til aften på hverken jeres drifts side eller twitter eller andre steder.'

Henriette Kop Schmidt fra Esbjerg er heller ikke begejstret. Hun mener, at et nedbrud en sjælden gang er til at lave med, men skriver:

'Jeg ville dog sådan ønske, at der ville være mulighed for, at man som kunde, kunne gå ind et sted offline, og se hvad der lige sker.. Ellers ville det være skønt at Telia valgte at sende en sms ud til ALLE kunderne så man ikke er helt i ingenmandsland. Telia kundeservice har lukket, data og internet virker ikke - så er det utrolig svært at holde sig up to date med hvad der lige sker.'

Christian Voss mener, at det ender galt for Telia, når selskabet ikke kommunikerer med kunderne.

Pressechef i Telia Danmark, Rasmus Avnskjold, forstår godt frustrationen fra kundernes side, men han afviser, at kunderne ikke er blevet informeret om nedbruddet, der ved 22.30-tiden endnu ikke var løst.

»Vi har mistanke om nogle serverfejl på nogle servere på en konkret lokation. Det arbejder vi på at løse nu,« siger han.

Informationen er sket under driftsinformation på Telias hjemmeside klokken 21.25 - omkring en time efter de første meldinger om nedbruddet begyndte at tikke ind på Facebook - og det er sket i form af svar til brugere på Facebook, fortæller Rasmus Avnskjold.

»Vi har medarbejdere, der ikke laver andet end at besvare kunder på Facebook. Det passer ikke, at vi ikke har svaret dem,« siger han.

Ud på aftenen lykkedes det Telias kundeservice at få svaret en god del af kunderne. Eksempelvis her:

Hvordan kan det være, at I ikke har lavet en opdatering på Facebook, som ellers er et medie, I benytter ganske sjældent, når I vil sælge produkter til kunderne? Er det fordi, det er en dårlig sag?

«Det er der én grund til, at vi ikke har - nemlig at jeg skal godkende den tekst. Jeg har ikke lavet andet end at tale med journalister og teknikere hele aftenen. Jeg har 10 ubesvarede sms'er i øjeblikket. Det er af en eller anden grund blevet meget stort i medierne, det her.«

Det er jo klart, at det er stort i medierne, når 1,4 millioner danskere ikke får den service, de har betalt for. Og når de så samtidig ikke er i stand til at komme i kontakt med jer. Kommer det bag på jer?

«Vi arbejder på det. Jeg bliver nødt til at løbe, for jeg skal have godkendt et Facebook-opslag,« lyder det fra Rasmus Avnskjold.

Klokken 22.48 - over to timer efter nedbruddet blev kendt - har Telia Danmark skrevet om nedbruddet på sin Facebook-side. Med endnu flere krasse kommentarer til følge.