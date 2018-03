TDC er hårdt ramt af konkurrencen og taber kunder til konkurrenterne.

Det viser en sammenligning af kundetallene hos tele-og elselskaberne, som Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.dk har foretaget.

I alt mistede TDC, der ejer YouSee, Telmore og Fullrate, 144.000 kunder i 2017. Tallet omfatter både mobil, kabel-tv og bredbånd.

»TDC lider under det hårde prispres fra konkurrenter, der vil have en bid af bredbåndsmarkedet. Og på mobilmarkedet har 3 og Telenor bare været dygtigere i 2017. Men hvis jeg var TDC's kommende ejere, ville jeg være mest bekymret for den medvind, som konkurrenterne, der kører på elselskabernes fibernet, har fået,« siger teleanalytiker ved ABG Sundal Collier Peter Kurt Nielsen til Finans.dk.

TDC er på vej til at blive solgt til pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie.

I alt havde TDC 2.,64 millioner mobilkunder i 1. halvår 2017, hvilket dog stadig er langt foran konkurrenterne Telenor (1,82 millioner kunder), Telia (1,48 millioner kunder) og 3 (1,27 millioner kunder). Men tallene for bredbånd og kabel-tv viser tilbagegang. I stedet vokser fiberselskabet Waoo, viser tallene.

Ser man på markedsandele er TDC dog stadig landets suverænt største selskab uanset om man måler på mobil, fastnet, bredbånd eller tv.