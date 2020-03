Satellit-selskabet OneWeb, der ejes af amerikanske Greg Wyler, som har en lang karriere i satellit- og rumfartsindustrien, er under pres.

OneWeb har ellers nydt stor opbakning fra investorer, der samlet set har kastet investeringer ind i selskabet for over 20 milliarder kroner.

Blandt andet har japanske Softbank Group investeret 13,5 mia. kr. i satellitfirmaet siden 2016.

Det skriver CNN.

Årsagen til konkurs-truslen er, at OneWebs forhandlinger om ny kapital har slået fejl. De nedslående nyheder skyldes ifølge virksomheden selv coronakrisen.

OneWeb har nemlig været involveret i forhandlinger om investeringer, der fuldt ud ville finansiere virksomheden, men den økonomiske indvirkning og markedsturbulens som følge af spredningen af Covid-19 forårsagede, at forhandlingerne ikke bar frugt.

Det har ført til, at satelitfirmaet fredag søgte om konkursbeskyttelse, hvilket svarer til betalingsstandsning. OneWeb vil nu forsøge at sælge virksomheden og dets aktiver, der inkluderer 74 internetsatelitter, der over de seneste måneder er sendt i kredsløb om jorden for at øge internethastigheden hos forbrugerne.

Der er 500 medarbejdere ansat i OneWeb.