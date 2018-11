GN Store Nord sælger høreapparater og headsets, og særligt sidstnævnte har haft vind i sejlene i år.

En stor fremgang i salget af headsets trækker resultaterne i vejret hos GN Store Nord, mens udviklingen for de klassiske høreapparater har været mere afdæmpet.

I årets første ni måneder er omsætningen fra headsets vokset med 19 procent, viser selskabets regnskab, der er offentliggjort torsdag.

GN sælger især headsets af mærket Jabra til callcentre, banker eller forsikringsselskaber.

Selskabet sælger også en del til privatpersoner og har de seneste par år haft succes med det trådløse headset Jabra Elite, der blandt andet konkurrerer med Apples trådløse høretelefoner, der er dominerende på markedet.

For GN Store Nords høreapparater, der sælges under mærket Resound, har væksten været markant mindre i årets første ni måneder, da salget er steget med fem procent.

Det skyldes blandt andet, at GN Store Nord i løbet af året har haft kvaler i den del af sin forretning, der sælger høreapparater til amerikanske krigsveteraner.

Veteraner er en solid forretning i USA, da mange af dem har høreskader, og de får støtte til køb af høreapparater.

GN Store Nord er blevet fravalgt til fordel for andre producenter, fordi det ikke har kunnet tilbyde et genopladeligt høreapparat.

Fra 1. november har selskabet dog et nyt produkt på banen til amerikanske krigsveteraner, som er genopladeligt, skriver selskabet i regnskabet.

Samlet har GN i årets første ni måneder nået et salg på 7,42 milliarder kroner. Det er en stigning på 11 procent set over det seneste år.

Det højere salg har også trukket indtjeningen i vejret. GN's driftsoverskud er vokset med knap 150 millioner kroner til 1148 millioner kroner.

For hele 2018 forventer GN Store Nord at øge salget af headsets med 16-19 procent, mens salget af høreapparaterne ventes at stige mere end seks procent.

/ritzau/