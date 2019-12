Det har været et besværligt år for rejseselskabet TUI, der driver forretning i Storbritannien, Skandivavien, Canada og Rusland.

Det tysk-britiske selskab har lidt et knæk og fået tæsk på omsætningen, viser selskabets årsregnskab for 2018-2019.

Det skriver Finans.

En tilbagegang på 1,7 pct. måtte selskabet sande, da det omsatte for 47,4 mia. kr. i år sammenlignet med 47,82 mia. kr. sidste år.

Endnu mere sort ser det imidlertid ud på virksomhedens driftsindtjening for norden, der dækker over resultatet, når der er tillagt finansielle omkostninger og afskrivninger.

Driftsindtjeningen lyder på 33 mio. euro, svarende til 246 mio. kr. Sidste år var resultatet for samme periode 245,3 mio. euro, svarende til 1,8 mia. kr. Det er et fald på 86,5 pct.

Hos TUI er der umiddelbart ingen sure miner at finde:

»Vores resultat viser fordelen ved at være en del af den største turistkoncern i verden. Vi er fortsat stærke i et udfordrende marked – og leverer på vores strategi og over for vores kunder. Vi ser en signifikant stigning i bookingtal for fremtiden, i særdeleshed for den nordlige region,« skriver Alexander Huber, der er direktør for TUI i Norden, til Finans.