Man skal dog tage klimaneutrale rejser med forbehold, siger seniorkonsulent ved grøn tænketank.

Fra i dag vil alle rejser fra Sunweb Group, der er blandt de største aktører i Danmark, være klimaneutrale.

Sådan lyder løftet i en pressemeddelelse fra selskabet, der forventer, at en million rejser i 2020 vil blive klimakompenseret.

- Vi vil konstant forbedre vores sociale, økonomiske og miljømæssige aftryk i alt, hvad vi gør. Det er derfor, vi tager ansvar for at minimere CO2-udledningerne i vores rejser, udtaler Deniz Jensen, der er direktør i Sunweb Group Scandinavia, i meddelelsen.

Konkret sker kompensationen ved, at selskabet investerer projekter, der skal forebygge eller nedbringe udledningen af kuldioxid.

Sunweb støtter eksempelvis vindmølleparker i Indien, der ifølge selskabet reducerer CO2-udledningen i området med mere end 350.000 ton årligt.

Det er ikke første gang, at et stort rejseselskab tilbyder kunderne en grønnere samvittighed i form af klimaneutrale rejser.

Tidligere på året meddelte rejse- og luftfartsselskabet Tui, at det ville tilbyde klimakompensation af rejser for alle nordiske kunder.

Også selskabet Spies hævder at klimakompensere alle flyrejser.

Forbrugere skal dog tage selskabernes tilbud om grøn samvittighed med et gran salt.

Det forklarer Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent ved den grønne tænketank Concito.

- Man skal altid tage det med forbehold, når man taler om 100 procents klimakompensation, fordi der er altid usikkerhed i alle projekter af den art, siger han og tilføjer:

- Når det er sagt, så er der også gode projekter derude, som er fornuftige at kompensere igennem, hvis man har besluttet sig for at flyve og rejse.

Spørgsmål: Hvordan kan man som forbruger vide, om projekterne reelt bidrager til at reducere CO2-udledningen?

- Det er lidt svært som forbruger at gennemskue det hele i dag. Men man kan holde øje med, om projekterne er verificeret efter den såkaldte Gold Standard eller Verified Carbon Standard, som er de to bedste internationale standarder, siger Henrik Gudmundsson.

