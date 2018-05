Efter otte år er det ikke lykkedes for Jysk-koncernen at slå igennem på det kinesiske marked. Derfor lukker man alle nuværende 13 butikker i det kommende år

Det skriver Finans.

»Vi bliver gerne ved på de markeder, hvor vi tror på, at tingene kan lykkes. Nu har vi prøvet en række ting i Kina, men vi har ikke fundet den rette model og er derfor nået til et punkt, hvor vi siger stop. Ikke dermed sagt at Jysk for altid opgiver Kina. Men i denne omgang pakker vi sammen og fokuserer andre steder,« siger Jan Bøgh, adm. direktør for Jysk Nordic, til finansmediet.

Jysk har i dag omkring 2.600 butikker fordelt på 50 lande. Målet med at indtage det kinesiske marked var ambitiøst. Her ville man efter første butiksåbning i 2010 satse på at åbne 500 Jysk-forretninger indenfor en kort årrække.

Men det betyder dog ikke, at man trækker sig fra Asien, hvor man samarbejder med lokale partnere i Vietnam, Singapore og Indonesien. Jan Bøgh giver udtryk for i en pressemeddelelse, at han ærgrer sig over, at lukningen medfører en række fyringer:

'Det er mennesker, der har slidt og slæbt for at få projektet til at lykkes, og det er bestemt ikke deres skyld, at vi ikke har opnået den forventede succes. Derfor er det vigtigste lige nu, at de kommer godt videre,' siger han og fortsætter:

'Vi skal have JYSK-butikker over hele verden. Det inkluderer også de asiatiske lande og Kina. Men i JYSK er vi først og fremmest købmænd. Så hvis vi ikke tjener penge på et marked og ikke har fundet den rette strategi for, hvordan vi kan komme til det, tager vi selvfølgelig konsekvensen. Det har vi gjort nu, og så handler det om at få lavet en ny strategi for, hvordan vi kommer godt ind på en række andre markeder,' siger Jan Bøgh.

Lars Larsen og Jan Bøgh har planer om at fordoble det nuværende antal butikker. Og ifølge Finans vil selskabet årligt åbne 100 butikker på nye og eksisterende markeder. Man vil blandt andet åbne den første sydamerikanske butik i Chile.