Den store odenseanske street food-satsning Arkaden Food Market går konkurs. Det skriver folkene bag i et opslag på markedets Facebook-profil onsdag.

Helt kort kan man læse, at der trods redningsforsøg ikke har været anden mulighed end af begære markedet konkurs:

'Det er med en klump i halsen og stor beklagelse, at vi må sende denne meddelelse ud. Arkaden Food Market har været nødsaget til pr. dags dato at begære sig konkurs og vil derfor være lukket.'

'Arkaden var en drøm for os, som vi har lagt alle vores kræfter og tid i. Vi er rigtig kede af situationen, men måtte desværre erkende at det ikke længere var muligt for os, at drive forretningen videre, trods ihærdigt forsøg og forskellige redningsplaner,' lyder det.

Samtidig takkes der for samarbejde med de mange samarbejdspartnere på markedet.

Arkaden Food Market havde hjemme på Vestergade i Odense. Her kunne man besøge 22 forskellige boder med mad fra alle verdenshjørner.

På Facebook kan man allerede kort efter opslagets offentliggørelse læse, at adskillige nu tidligere kunder begræder konkursen.

Markedet var da også umiddelbart så populært, at Ugeavisen Odensen i 2018 kårede markedet til 'årets spire'.