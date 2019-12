Det store projekt med golfanlæg og nyrenoverede ferieboliger skulle være en turistmagnet for Læsø.

Til stor frustration blandt de lokale risikerer de omkring 300 sengepladser, som den populære ferieø ville få med projektet, nu at gå tabt.

Det skyldes, at den svenske ejer og selskabet bag - Golf Hotel Læsø A/S - er taget under konkursbehanding, skriver Finans.

Fremtiden for hotellet, restauranten og de 24 ferieboliger er derfor uvis. Samtidig står yderligere fem ferieboliger lige nu tilbage halvvejst færdige, mens endnu fem kun lige er påbegyndt.

»Selskabet har investeret i en opgradering og ville have omdøbt stedet til Læsø Golf & Country Club,« siger advokat Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun, der er kurator i konkursboet.

»Men nu er den svenske ejer tilsyneladende løbet tør for penge, og det har ført til stor frustration lokalt. For der er mangel på ferieboliger på Læsø, og der findes ikke andre steder på øen, hvor man kan indkvartere så mange mennesker.«

Ejeren, Bo Berglin, har iføgle Finans forsøgt at øge indtægtsgrundlaget ved at investere i både udvidelse og renovering af ferieboligerne. Men korthuset faldt sammen efter flere år med millionunderskud, hvilket skabte yderligere usikkerhed omkring den løbende drift og projektets fremtid.

Selvom Bo Berglin er gået konkurs, overlever golfklubben på Læsø alligevel. Den har overtaget driften af golfanlægget og håber nu, at det bliver muligt at finde en ny udvikler, som kan og vil gøre projektet med ferieboligerne færdigt.