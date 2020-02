Efter flere års pres fra myndighederne åbner landets næststørste energi- og fibernetsselskab Seas Nve sit store fibernet for konkurrenterne.

Det betyder, at 160.000 adresser på Sjælland og i dele af Østjylland får flere valgmuligheder, når der skal vælges tv- og bredbåndsudbyder, skriver sn.dk.

Indtil nu har Seas Nve, som driver sin tv- og bredbåndforretning gennem Fibia, lukket af for andre udbydere som Yousee, Stofa og Boxer.

I første omgang har Fibia dog kun lavet en aftale med én unavngiven konkurrent, som får adgang til kablerne i sensommeren 2020.

Men ambitionen er, at flere konkurrenter kommer på fiberkablerne i fremtiden, fortæller Casper Holst-Christensen, direktør i Fibia, til SN.dk.

»Vi kommer ikke til at kunne åbne det op for alle fra start. Men vi er i dialog med en eller flere selskaber. Mere kan jeg ikke sige lige nu,« siger han.

I dag kan Fibia-kunder kun købe tv og bredbånd fra Waoo, som Fibia ejer sammen med fire andre energiselskaber.

Men flere regionale energiselskaber har det seneste år åbnet for konkurrenterne på deres fiberkabler.

Årsagen er, at energiselskaberne har haft svært ved at lave overskud på deres fibernet, som samlet set har kostet ca. 17 mia. kr. at grave ned i årenes løb.

Derfor er strategien at få flere tv- og bredbåndsudbydere ind på kablerne, så flere kunder bliver tilkoblet.

Et kig på Fibias seneste regnskab viser også, at der er brug for flere kunder på kablerne. Det seneste driftsresultat landede på minus 164 mio. kr.

Sidste år lancerede Seas Nve, som ejer Fibia, desuden en storstilet investeringsplan, hvor selskabet vil bruge 5 mia. kr. på fibernet frem mod 2023.

Milliarderne skal bruges på at grave fibernet ned til husstande på Sjælland, som i dag kun kan få langsomt internet gennem kobbernettet.

Ifølge tal fra Energistyrelsen har 54 pct. af husstandene i Region Sjælland adgang til fibernet. Det er den laveste andel blandt landets fem regioner.