Inflationen i Danmark falder markant.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Inflationen endte på 0,9 pct. i september, hvilket er mindre end tallet for august, som endte på 2,4 pct.

Danmarks Statistik skriver, at det nye inflationstal er det laveste siden februar 2021. Inflationen måles år over år. Det betyder, at priserne i september var 0,9 pct. højere end i samme måned i 2022.

Faldet fra august til september skyldes især prisændringer på elektricitet, gas og leje af sommerhus, ifølge Danmarks Statistik.

Også kerneinflationen har taget et dyk til 3,7 pct. i september fra 4,2 pct. i august.

Kerneinflationen udregnes uden energi og ikke-forarbejdede fødevarer.

Særligt faldet i kerneinflationen fanger opmærksomheden hos cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen.

»Dagens måling er en rigtig god nyhed. Der er dog fortsat et stort underliggende inflationspres, men dagens måling viser et relativt betydeligt fald i kerneinflationen. Det er også godt nyt for inflationen på lidt længere sigt,« skriver Palle Sørensen i en kommentar.

Inflationen toppede i oktober 2022 på 10,1 pct.