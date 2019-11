En personlig konkurs fra sidste år har medført, at det største erhvervscenter i Randers, H60 Business Center, er gået konkurs.

Det står klart, efter skifteretten i Randers har taget anpartsselskabet og holdingselskabet bag forretningen i konkursbehandling.

Det skriver Randers Amtsavis.

Manden bag selskaberne er byggematadoren Per Damm, der i starten af sidste år led en svær personlig konkurs.

Grunden til at erhvervscentret nu har drejet nøglen om er, at konkursen i anparts​- og holdingselskaberne bag har slået hul i økonomien for H60 Business Center, der også er kendt som Haraldshus.

»På nuværende tidspunkt er vi nået så langt i oprydningsarbejdet efter Per Damms konkurs, at det har givet mening at gribe fat i de sidste selskaber i hans navn. Det er så at sige en gammel skade, som nu har fået sin konsekvens, og derfor kommer lejerne i erhvervscentret ikke til at mærke noget som helst til den,« siger Per Buttenschøn, der er kurator i de to konkursboer, til Randers Amtsavis.

Kuratoren fortæller til avisen, at den samlede gæld i de kuldsejlede virksomheder beløber sig på ca. 140 mio. kr., og nu går arbejdet med at finde en ny køber af erhvervscentret.

I erhvervscenteret ligger en række butikker, heriblandt sengeproducenten Hästens og lampeproducenten Louis Poulsen. Butikkerne fortsætter som hidtil.