Det danske sportsfirma Active Sportswear, der står bag salget af en lang række populære brands - deriblandt badmintonmærket Forza samt friluftsmærket Kilmanock - er gået konkurs.

Det skriver finans.dk, der desuden oplyser, at det er Skifteretten i Brønderslev, der behandler konkursen af firmaet, som udover de førnævnte mærker også producerer tøj til børnetøjsmærket Color Kids.

»Baggrunden for konkursen er udskiftninger i ledelsen, og at man solgte rettighederne til New Balance fra for et par år siden med markant tab af omsætning til følge,« skriver advokat Nicolai Dyhr, der er blevet indsat som kurator i konkursbeboet, til finansportalen.

Det var da også langt fra en omkomstfri affære, da Active Sportswear solgte rettighederne til sportsbrandet New Balance for et par år siden. Ifølge finans.dk betød det nemlig, at det danske firma - ifølge det seneste årsregnskab fra 2017 - endte med et underskud på 300.000 kroner.

'Selskabet har i 2017 været negativt påvirket af konsekvenserne omkring afviklingen af New Balance-aktiviteten. Selskabets kreditfaciliteter i bank opretholdes, og det er ledelsens forventning, at disse er tilstrækkelige til at drive selskabet i 2018,' står der således i det seneste regnskab.

Det er ikke kun børnenes garderobe samt badminton- og naturelskere, der bliver ramt af det danske firmas konkurs. Også tennisudøvere kan blive berørt af konkursen, da Active Sportswear også har haft internationale rettigheder til at sælge tennismærket Babolat.

Advokat Nicolai Dyhr påpeger over for finans.dk, at han arbejder på at finde købere, der er interesserede i at overtage Active Sportswear.

Firmaet blev stiftet i 1987 og har datterselskaber i flere lande - heriblandt Sverige, Hong Kong samt i Norge, hvor firmaet ifølge den norske hjemmeside forvalt.no også er gået konkurs.