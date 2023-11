Der skal fyres i et af landets store og kendte danske selskaber.

Det drejer sig om den danske ingeniørkoncern FLSmidth, skriver Børsen. Advarslen kommer fra selskabets topchef, Mikko Keto, på samme dag, hvor det børsnoterede selskab med godt 10.000 ansatte har fremlagt regnskabet for årets tredje kvartal.

»Med en ordrenedgang på 24 pct. bliver der tale om en betydelig reduktion af ansatte. Vi opgiver ikke antallet, men vi planlægger det i dette øjeblik, og der vil blive eksekveret i indeværende kvartal,« siger Mikko Keto til Børsen.

FLSmidth består af to forretningsben - en forretning, der sælger udstyr til mineindustrien og en forretning, der har specialiseret sig inden for cementbranchen. Mineforretningen udvikler sig stabilt, mens cementbranchen er påvirket af den økonomiske nedgang.

»Vores cementforretning er fortsat negativt påvirket af den generelle nedgang i efterspørgslen, og vi fortsætter med at tage de nødvendige skridt for at forbedre den langsigtede rentabilitet, herunder en betydelig rettighedsstørrelse af organisationen,« påpegede FLS-topchefen i en kommentar til regnskabet.

FLSmidth vil skære i antallet af ansatte på trods af, at det seneste kvartal bød på et overraskende stort overskud.

Overskuddet endte på 272 mio. kr. mod 162 mio. kr. i samme kvartal sidste år. De professionelle analytikere i bankerne og analysehusene havde ifølge finanstjenesten Bloomberg ventet et overskud på 185 mio. kr.