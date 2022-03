To ugers orlov efter fødslen – og derudover ret til yderligere seks ugers betalt orlov.

Sådan lyder de nuværende barselsregler for mandlige medarbejdere i virksomheden COWI.

Men det ændrer sig nu, skriver den danske rådgivningsvirksomhed i en pressemeddelelse. Finans bragte historien først.

For fra 1. april kan både mor og far kan få op til 24 ugers barsel med fuld løn.

»Ved at skabe bedst mulig medarbejdertrivsel skaber vi samtidig det bedste grundlag for at fastholde, og tiltrække de bedste medarbejdere i et konkurrencepræget marked,« lyder det fra Henrik Winther, der er direktør for COWI.

For med indførelsen af en længere betalt barselsorlov, slår de et slag for ligestilling af mødre, fædre, medforældre og familier, skriver virksomheden selv.

Ændringen sker i forlængelse af, at et flertal i Folketinget sidste uge vedtog en lov, der øremærker 11 ugers barsel til begge forældre.

Og som i forlængelse heraf, som udgangspunkt giver hver forældre ret til 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge.

En lov der træder i kraft fra august.