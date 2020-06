Der var lagt op til noget af en sammenlægning, da Huscompagniet og Eurodan-huse, som er to af Danmarks største typehusvirksomheder, fremlagde planer om en fusion.

Men nu er drømmen smuldret. Fusionen er kollapset.

Det skriver Finans.dk.

Sagen er nemlig den, at når to firmaer vil fusionere i Danmark, skal konkurrencemyndighederne ind over.

Og selvom sagen endnu ikke er endeligt afgjort, lå det i kortene, at myndighederne var på vej med et nej til fusionen.

»Fusionen var problematisk, fordi den ville hæmme konkurrencen på markedet for nybyggede parcelhuse. Vores foreløbige vurdering var, at der ville være en risiko for højere priser, hvis to af de største spillere på markeder gik sammen,« siger Søren Bo Rasmussen, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afdeling for fusioner, til Finans.dk.

I en fælles pressemeddelelse erklærer ejerne af Eurodan-huse og Huscompagniet sig uenige i myndighedernes vurdering af sammenlægningen.

»Der er ingen tvivl om, at vi er uenige i de bekymringer og analyser, som myndighederne har fremhævet i godkendelsesprocessen. Det er en proces, vi har taget til efterretning, og vi er sammen med eurodan-huse blevet enige om ikke at gennemføre handlen,« udtaler Martin Ravn Nielsen, CEO i HusCompagniet, i pressemeddelelsen.

Hos Eurodan-huse lyder det:

»Når vi ser på de udfordringer, der har været i forbindelse med godkendelsen af sammenlægningen hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, deler vi den fælles beslutning om ikke at gennemføre sammenlægningen,« siger Thomas Dahl, adm. direktør i eurodan-huse:

»Det er vi naturligvis ærgerlige over, men begge parter er jo stærke virksomheder, som vil fortsætte med at levere kvalitetshuse til kunderne. Nu findes gamle strategiplaner frem og vi ser fremad.«