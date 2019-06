Højtalerfirmaet Libratone kom ud af 2018 med et trecifret millionunderskud. Firmaet har nu tabt mere end en halv milliard på fem år.

De røde tal blev præsenteret fredag og får samtidig et årelangt underskud til at stige yderligere, skriver Finans. Underskuddet for 2018 lyder på 135 millioner kroner.

Siden 2014 er det altså, rent økonomisk, gået ned ad bakke for Libratone, der nu har tabt mere end 600 millioner kroner.

Ledelsen i Libratone ser dog ikke på underskuddet med skeptiske øjne, for firmaet satser stort på fremtiden. Man håber nemlig at komme fast ind i det lukrative selskab blandt højtalerfirmaer, hvor de store spillere lige nu hedder Sonos, Sony, Bose og B&O.

Et sats, som også koster. Både på produktlinjen, setuppet og udvidelse af brandet i forhold til butikker og showrooms, hvorfor ledelsen heller ikke er bekymret for det trecifret millionunderskud.

Første mål for Libratone, som har 27 fuldtidsansatte, er dog først og fremmest at slå sig fast i Nordeuropa.

Libratone-højtalerne er blandt andet karakteriseret ved, at den har en lynlås som en inventar i sit design.

Firmaet så dagens lys tilbage i 2009, men blev i 2014 solgt til en kinesisk investorgruppe.