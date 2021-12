Der har været godt gang i svingdøren i Tivoli det seneste års tid.

Adskillige ledere har forladt selskabet bag den berømte og populære forlystelsespark – især efter at Susanne Mørch Koch blev topchef i august 2020.

Tivolis pressechef Torben Plank kan ikke sætte tal på omfanget af udskiftningerne, men bekræfter, at der har været udskiftninger.

»Tivoli gennemførte i sommeren 2020 en større afskedigelsesrunde som følge af covid-19, og flere ledere fik nye ansvarsområder,« skriver han i en mail til B.T. og tilføjer:

»Herefter tiltrådte en ny administrerende direktør (Susanne Mørch Koch, red.), som også har gennemført ændringer.«

Senest har der været udskiftning på posten som kommerciel direktør og finansdirektør.

Niels Erik Folmann – som har en fortid som ekspert i 'Kender du typen' i 2011-sæsonen – erstattede i starten af november Michala Svane, der har valgt at stoppe i Tivoli for at søge nye udfordringer.

Martin Bakkegaard afløser til marts 2022 Andreas Morthorst som finansdirektør.

En udvikling, der ifølge Torben Plank er naturlig – især for en virksomhed som Tivoli.

»Når man er ansat i Tivoli, får man ofte meget synlighed, når man gør det godt, og nogle gange får andre virksomheder i Danmark øje på vedkommende og andre gange lever de fælles ambitioner ikke op til forventningerne og så må vejene skilles,« siger han.

Tivoli står ifølge Torben Plank stærkt både nu og i fremtiden, selvom Haven fortsat er påvirket af coronakrisen.