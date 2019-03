Nilfisks omsætning og resultatet dykkede i 2018 i et år, som selskabet betegner som utilfredsstillende.

Nilfisks omsætning faldt i 2018 i et år, hvor selskabet fortsatte sit arbejde med at effektivisere. En større oprydningen i selskabet, der laver støvsugere og rengøringsmaskiner, samt politisk modvind har kostet dyrt.

Det viser regnskabet, der er offentliggjort fredag morgen.

- 2018 har været et udfordrende år i forhold til at realisere de finansielle resultater, vi havde forventet. Vi oplever fremskridt på en række parametre, men tilbagegang på andre.

- En samlet organisk vækst på to procent var klart under vores forventninger til året, hvilket blandt andet skyldes en utilfredsstillende udvikling i vores forretning i USA, skriver administrerende direktør Hans Henrik Lund.

Omsætningen faldt i året til 1054 millioner euro - svarende til 7,9 milliarder kroner - hvilket er små 30 millioner euro mindre end i 2017. Organisk, som er fraregnet frasalg og tilkøb, steg omsætningen dog en smule.

Nettoresultatet, der er overskuddet, når alle regninger er betalt, faldt kraftigt til 10 millioner euro fra 40,3 millioner euro i 2017.

I Europa har der været en moderat vækst for Nilfisk. På trods af mange positive træk har Storbritanniens kommende farvel til EU kostet ordrer.

- I Storbritannien har en mandel på store ordrer i detailsegmentet og udsættelse af ordrer på grund af usikkerhed om brexit ledt til en let negativ organisk vækst, skriver Nilfisk.

I divisionen "Americas" var væksten negativ delvist på grund af selvskabte problemer.

- Det var udløst af en skuffende udvikling i USA, der var negativt påvirket af et strategiskifte for en stor forhandler.

- Der ud over var der udfordringer med leverancer på grund af forsinkelser fra fabrikken i USA. Som resultat blev nogle ordrer aflyst, skriver Nilfisk.

Modvinden til trods fortsatte Nilfisk sin plan for at blive mere rentabel ved at rydde grundigt op i organisationen og forretningen.

- Årets højdepunkt var de afgørende fremskridt, vi har gjort i eksekveringen af vores flerårige transformationsstrategi.

- Vi har frasolgt fem forretningsområder, der alle ligger uden for vores kerneforretning, afviklet syv produktionsfaciliteter og fortsat den globale udrulning af Nilfisk Liberty SC50, skriver Hans Henrik Lund.

/ritzau/