På trods af et blodrødt underskud formår ejerne af stormagasinet Illum i København stadig at holde deres pengepunge godt fyldte.

Da kalenderen skiftede til 2019, kunne Illum for tredje år i træk vinke farvel til et år med et overordentligt underskud.

Ifølge finans.dk kom stormagasinet i hjertet af København ud af 2018 med et tab i omegnen af 100 millioner kroner, hvilket betyder, at de på tre år har haft et underskud på hele 300 millioner kroner.

Det er den thailandske konglomerat 'Central Group', der ejer Illum, men ejerne skal bestemt ikke være bange for at skulle gå fra hus og hjem på grund af underskuddet i det københavnske stormagasin.

Central Group er nemlig også ejer af ejendomsselskabet Illum Østergade 52 ApS, som i årene 2013-2017 har givet et samlet overskud på 1,1 milliarder kroner.

Regnskabet for 2018 er endnu ikke offentliggjort for ejendomsselskabet.

Underskuddet i Illum er da heller ikke noget, der overrasker stormagasinet. Tværtimod var det forventet, da der blandt andet er en større ombygning af flere etager i gang.

Illum lægger i stedet vægt på, at det er lykkedes dem at få omsætningen til at stige til 707 millioner kroner - en stigning på to procent.

»Væksten bekræfter den langsigtede strategi i Illum om at fokusere på luxury, hvor man oplever fortsat øget interesse fra en ny og yngre målgruppe,« skriver Illum i det nye regnskab ifølge finans.dk.

Jeanette Aaen, der er administrerende direktør i Illum, har tidligere været ude og påpege, at det er en misforståelse, at Illum skulle være en underskudsforretning.

»I og med at den historie, der er løbet i pressen, kun tager udgangspunkt i vores driftsselskab (stormagasinet, red.), så får folk en oplevelse af, at Illum er en dårlig forretning, og det er det ikke. Det er en rigtig god forretning for vores ejere,« sagde hun til Berlingske i juni 2018.

Stormagasinet har i de seneste år satset stærkt på en strategi med udelukkende luksuriøse mærker og har blandt andet indhentet luksusbrands som Chanel, Burberry, Valentino og Dior.