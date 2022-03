Stormagasinet Salling vil den kommende tid lyse op i Ukraines farver, blå og gul, for at vise sympati med landet og dets borgere, der lige nu står midt i en krig.

Og det er ikke bare lyset på facaden, de ændrer på, fortæller Salling Group.

I weekenden besluttede de sig for at fjerne alle russiskproducerede varer fra hylderne, ligesom de skød en indsamling i gang i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, der støtter krigens ofre i Ukraine.

»I bunden af indsamlingen har vi sagt, at vi kickstarter den ved at lægge en halv million kroner i,« fortæller Henrik Vinther Olesen, der er CSR- og kommunikationsdirektør i Salling Group, til B.T.

Pengene går til det omfattende hjælpearbejde, som Folkekirkens Nødhjælp yder blandt de mennesker, der flygter fra krigen.

I løbet af mandagen har Salling Group, som har hovedsæde lige uden for Aarhus, også fået sat skilte op ved kasserne i butikkerne Salling, Bilka, Føtex, BR, Starbucks, Carl's Jr. og Netto – på skiltene står der oplysninger om, hvordan man nemt kan donere penge til den indsamling, som stormagasinet står bag.

På gågaden i Aarhus bliver man mødt af Ukraines flag på Sallings facade. Foto: Salling Group Vis mere På gågaden i Aarhus bliver man mødt af Ukraines flag på Sallings facade. Foto: Salling Group

I løbet af ganske kort tid vil der også blive produceret små donationskort med stregkoder på, så handlende nemt kan smide et kort på 50 kroner oveni deres varer, der så bliver scannet ved kassen og går direkte til indsamlingen.

»Det er vigtigt for os at vise, hvor vores sympati ligger henne og dermed være med til at tage ansvar, selvom vi ikke bedriver politik, men er en købmandsforretning,« forklarer Henrik Vinther Olesen.

Salling Group har også 650 butikker i Polen, hvor mange ukrainske flygtninge netop nu er på vej hen, og derfor har de besluttet at sætte priserne ned i de butikker, der ligger tættest på grænsen til Ukraine.

Det er Netto Polen, der støtter hjælpeorganisationen Caritas med basale varer til ukrainske flygtninge, ligesom der er organiseret en indsamling af både tøj og penge blandt kunderne.

De russiskproducerede varer, der er blevet fjernet fra hylderne, bliver ikke sat til salg igen, så længe der er krig, ligesom de gule og blå farver på facaderne i Aarhus og Aalborg vil være at se i et godt stykke tid, fortæller Henrik Vinther Olesen.