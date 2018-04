Forhandlere kæmper fortsat natten til søndag for at forhindre en storkonflikt.

København. Forhandlingerne om en overenskomst til de offentligt ansatte er søndag blevet til maratonforhandlinger, der strækker langt ud i nattens mørke timer.

Fra forhandlerne ankom lørdag klokken ti om formiddagen, er der blevet forhandlet uafbrudt til langt ud på natten.

Omkring klokken et fik forhandlerne båret ekstra madrasser ind. Samtidig begyndte de fremmødte ude foran Forligsinstitutionen at supplere kaffen med whisky.

I takt med at timerne er gået, er den larmende tavshed fra forhandlingslokalerne steget. Intet afslører, om Danmark bevæger sig tættere på eller længere fra en storkonflikt.

På Sankt Annæs Plads foran Forligsinstitutionen var der lørdag aften fest og 80'er-musik, mens solen gik ned over København.

Men alt imens forhandlingerne trækker ud, er musikken blevet slukket, og det er tyndet ud i rækkerne.

I et tiltagende mørke kæmper 17 fakler for at holde et spinkelt lys tændt. De to håndfulde mennesker, der er blevet gennem natten, putter sig i tæpper og soveposer, mens de venter på nyt.

Enkelte forhandlere har på skift forladt forhandlingslokalerne for at få et par timers søvn i egen segn, men forhandlingerne er stadig i gang.

Blandt andet forlod chefforhandler for lønmodtagerne på statens område Flemming Vinther Forligsinstitutionen klokken 01.45.

- Det har ikke været specielt dramatisk. Det har bare været en lang dag, sagde han på vej ud.

- Der bliver stadig arbejdet. Jeg tror ikke, at der er planer om at sende alle hjem. Der er bare ikke brug for mig, tilføjede han.

Formelt kan forligsmanden blive ved med at forhandle til og med 1. maj. Hvis en løsning ikke findes senest der, bryder en storkonflikt ud 6. maj.

/ritzau/