Tirsdag fortsætter forhandlingerne om overenskomsterne for de ansatte i staten, regionerne og kommunerne i Forligsinstitutionen i København.

Det er efterhånden ved at spidse til i forhandlingerne, der stadig ikke er mundet ud i et resultat. Flere eksperter pegede mandag på, at det tyder mere og mere på forlis end forlig.

Det er stadig spørgsmål som frokostpause og lærernes arbejdstid, der fylder på forhandlingsbordene.

Vi følger dagens forhandlinger i denne liveblog. Stil os gerne spørgsmål undervejs.