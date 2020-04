Vestas fyrede 400 ansatte mandag, mens fire datterselskaber til Norwegian gik konkurs. Begge dele med store konsekvenser for danskere.

Og det er blot starten på en periode, der kan ende med at blive endnu værre. Både i Danmark og resten af verden.

Det forklarer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, til B.T.

»Det, vi ser i dag, er et klart tegn på den kæmpe krise, som coronavirus har skabt. Vi oplever den hårdeste økonomiske opbremsning nogensinde.«

»På områder som eksempelvis stigningen på arbejdsløsheden i USA er det her finanskrisen gange 10. Det er en utrolig presset situation.«

Han påpeger, at det ikke er det store chok, at Norwegian nu er i knæ. Den økonomiske situation hos dem var problematisk allerede inden corona-krisen.

De kæmper nu med næb og kløer for at holde sig selv i live, og situationen er den samme for mange andre selskaber.

Selvom danske virksomheder har et godt udgangspunkt, så vil situationen ramme flere af dem. Det gør den selvfølgelig allerede.

»Store danske selskaber er ret godt positioneret. Men man ved samtidig også, at der er flere, som kan risikere at gå konkurs på grund af corona-krisen. Selv de stærkeste selskaber oplever modvind i denne periode,« siger Jacob Pedersen.

Han siger, at det har været en rigtig god start for de danske virksomheder, at regeringen var hurtigt ude med hjælpepakker. Uden dem var mange flere gået konkurs og dermed langt flere arbejdsløse.

»Man skal ikke forvente, at det er slut med hjælpepakkerne. Det ændrer sig ikke sådan lige. Der er behov for mere for fortsat at holde selskaber i live,« forklarer Jacob Pedersen.

Den store frygt skal dog ikke rettes inden for landets grænser. I stedet bør man kigge mod resten af verden.

Fordi ligesom under finanskrisen i slutningen af 00’erne kan konkurser ende med at påvirke den danske økonomi.

»Der er ingen tvivl om, at de store udenlandske virksomheder har en påvirkning på Danmark også. Det kan have forfærdelige konsekvenser, hvis nogle af dem går konkurs. Det er derfor, at der bliver gjort rigtig meget for at undgå, at det sker.«

»Alle kan ikke overleve. Vi har allerede set selskaber gå konkurs. Kunsten er at sikre, at det ikke breder sig for meget ud. Derfor er det afgørende at hjælpe de virksomheder, som har en sund økonomi.«

»Vi står allerede midt i en katastrofe rent erhvervsmæssigt. Så nu handler det bare om at hjælpe efter bedste evne,« forklarer Jacob Pedersen.

Det er altså for sent at undvige problemerne. Jacob Pedersen roser Danmark og andre lande for at have reageret hurtigt. Ellers kunne det hele have set meget værre ud.

Men der er stadig et enormt arbejde forude.

»Vi skal håbe på, at økonomien nu bliver åbnet stille op. Der skal ikke være nogle forventninger om en mirakelkur, fordi det sker bare ikke. Ting har ændret sig, og det er der mange firmaer, som skal vænne sig til,« forklarer Jacob Pedersen fra Sydbank.

De fleste af de fyrede ansatte i Vestas arbejder i Danmark, ligesom tre af de fire konkursramte datterselskaber i Norwegian var danske.