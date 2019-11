Danske Bang & Olufsen kæmper i disse år med at vende skuden. Det får nu konsekvenser for en række ledende medarbejdere.

En af dem er executive vice president og chef for Brand & Markets, John Mollanger, som stopper snarest.

Det skriver selskabet i en Fondsbørsmeddelelse.

»John Mollanger har ikke kunnet se sig selv i den nye struktur og i en ny rolle, og han forlader derfor Bang & Olufsen. Jeg vil gerne sige tak til John for hans indsats,« udtaler administrerende direktør i B&O, Kristian Teär.

I stedet for John Mellanger indtræder den 34-årige Christian Birk som senior vice president og chief digital officer hos Struer-virksomheden.

Men det er ikke de eneste ændringer hos den hæderkronede designvirksomhed.

Tre af de regionale salgsdirektører skal nu rapportere direkte til topchefen Kristian Teär. Det gør sig gældende for områderne Europa, Mellemøsten, Afrika, Kina og Nordamerika.

»Vores salgskanaler er helt afgørende for at sikre, at forbrugerne vælger vores produkter. Jeg laver ændringen, da jeg ønsker at være endnu tættere på salgsprocessen og derved bidrage til, at vi får det stærkest mulige salgssetup,« siger svenske Kristian Teär og uddyber:

Ny topchef i den danske lydproducent Bang & Olufsen er den 55-årige svensker Kristian Teär, som blandt andet har en fortid hos den svenske mobilgigant Ericsson og mobilproducenten Sony Ericsson. Foto: Søren Bidstrup

»Desuden ønsker jeg at være helt tæt på vores partnere og forbrugere, så vi har det rigtige fokus med henblik på at maksimere vores salg og fortsætte vores bestræbelser på at styrke kundeoplevelsen.«

Det er ikke første gang i år, B&O skifter ud i toppen. Netop Kristian Teär kom til tidligere på året, da den tidligere direktør Henrik Clausen blev udskiftet.

Kristian Teär blev hentet ind, da han har erfaring med at lede internationale selskaber.

Det sker som konsekvens af, at B&O-aktien det seneste års tid har haft kurs mod afgrunden. Det samme har været tilfældet med overskuddet, som i det seneste regnskabsår faldt med 77 procent til 19 millioner kroner.