Endnu en knast i Norwegians redningsplan ser ud til at kunne høvles af, efter at den mandag blev godkendt.

En redning af luftfartsselskabet Norwegian ser ud til at rykke nærmere.

Selskabets redningsplan er blevet godkendt i både Norge og Irland, og nu har flere store investorer meldt sig villige til at bidrage med penge.

Det oplyser Norwegian i en meddelelse til den norske børs onsdag morgen.

Når det norske selskab også har skullet have sin redningsplan godkendt i Irland, skyldes det, at en stor del af selskabets fly og gæld er registreret her.

Luftfartsbranchen er blevet særdeles hårdt ramt af corona, hvor restriktioner for at inddæmme smitten har lagt verdens lufthavne øde hen.

Den modvind har også ramt Norwegian, der allerede inden virusudbruddet var tynget af høj gæld.

2020 blev et sandt rædselsår for det norske selskab, der kom ud af året med et underskud på 23 milliarder norske kroner.

Luftfartsselskabet har tidligere meldt ud, at der skulle hentes mellem 4,5 og 5 milliarder norske kroner til den slunkne kasse.

På grund af blandt andet corona hæves beløbet nu, så der skal hentes op til 6 milliarder norske kroner til kassen.

Der skal minimum hentes 4,5 milliarder norske kroner, og de penge ser der nu ud til at være styr på.

Flere store investorer, der tidligere har bidraget, har under visse betingelser forpligtet sig til at bidrage med 2,9 milliarder norske kroner.

Samtidig har andre nuværende kreditorer udtrykt interesse for at hjælpe med minimum 1,8 milliarder norske kroner.

Det vil bringe det samlede beløb op over smertegrænsen. Det oplyses ikke, hvilke investorer der er tale om.

Ender Norwegian med at blive reddet, bliver det et noget andet selskab, som genopstår af asken.

Blandt andet langdistanceruterne bliver droppet. Fokus bliver i stedet på den nordiske kerneforretning.

Norwegian har et mål om, at arbejdet med at hente den friske kapital er afsluttet omkring 26. maj.

