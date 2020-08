Seks store hotelkæder er kommet under massive anklager.

Anklager, der kommer fra en kvinde, som angiveligt har været offer for sexhandel, og som i et søgsmål beskylder kæderne for at se igennem fingrene med, at disse ulovlige aktiviteter foregår under deres tag.

Ifølge branchemediet Travel Trade Outbound rettes anklagerne mod hotelkæderne Hilton Worldwide Holdings, Wyndham Hotels & Resorts, Marriott International, Choice Hotels Corp, Extended Stay America og Red Lion Hotels.

Sexhandlen fandt ifølge anklageren sted på adskillige hoteller i staterne Oregon og Washington i USA.

Kvinden, som i søgsmålet kaldes A.B., blev angiveligt gentagne gange udsat for voldtægt, misbrug - fysisk og psykisk, udnyttelse og ulovlig frihedsberøvelse på ovenstående hoteller i perioden fra september 2012 til marts 2013.

Det fremgår desuden, at hotellerne vendte det blinde øje til og ignorerede tydelig tegn på, at kvinden var offer for sexhandel.

Kvinden sagsøger hotelkæderne for ti millioner dollars svarende til mere end 63 millioner danske kroner.

Ingen af hotelkæderne har i skrivende stund nægtet anklagerne mod dem. Hilton har dog udsendt en pressemeddelelse, hvori der står:

'Hilton fordømmer alle former for sexhandel - inklusiv seksuel udnyttelse. Vi er fuldt ud engageret i beskytte individer fra alle former for misbrug og udnyttelse.'