Store dele af Europa er lagt ned af coronaens anden bølge, og det er noget, der i den grad kan mærkes hos dansk detailhandel.

Mange steder bliver forretninger og butikscentre lukket for at bremse smitten, og det får flere store danske detailgiganter til at lukke butikker rundt om i verden.

En af de virksomheder, der føler coronakrisen på egen krop, er DK Company, som har hovedsæde i Ikast.

»Det går den helt forkerte vej lige nu. Og det går stærkt,« siger stifter og adm. direktør i modetøjskoncernen, Jens Poulsen, til Børsen.

Direktør i DK Company, Jens Poulsen, fotograferet for nogle år siden, da firmaet flyttede til nye lokaler. (Arkivfoto) Foto: Simon Skipper Vis mere Direktør i DK Company, Jens Poulsen, fotograferet for nogle år siden, da firmaet flyttede til nye lokaler. (Arkivfoto) Foto: Simon Skipper

DK Company står blandt andet bag tøjmærker som Saint Tropez, Soaked In Luxury, InWear og Matinique.

I Europa er det især lande som Storbritannien, Spanien, Frankrig og Belgien, der er hårdt ramt.

Det betyder udgangsforbud og lukning af ikke-nødvendige butikker flere steder.

Det går også ud over danske virksomheder, som har butikker i de berørte lande.

(Arkivfoto) Foto: Ints Kalnins Vis mere (Arkivfoto) Foto: Ints Kalnins

Smykkegiganten Pandora har ifølge Børsen knap 2.700 såkaldte konceptbutikker på verdensplan.

Af dem vil 18 procent, svarende til 484 butikker, være midlertidig lukkede i november.

Det bekymrer naturligvis administrerende direktør Alexander Lacik.

»Men der er visse ting i livet, som du kan kontrollere, og der er visse ting, du ikke kan. Jeg kan ikke kontrollere covid-19, men jeg kan kontrollere svar og parathed til at håndtere denne situation,« siger Alexander Lacik til Børsen.