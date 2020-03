Både Jyske Bank og Sydbank har stoppet planlagt udbetaling til aktionærer grundet coronavirusset.

Jyske Bank og Sydbank har droppet en planlagt udbetaling til aktionærerne som følge af situationen med coronavirusset.

Jyske Bank har stoppet et aktietilbagekøbsprogram på 400 millioner kroner. Sydbank har bremset et udbytte på 341 millioner kroner. Det oplyser bankerne tirsdag.

Det sker, efter at Finanstilsynet mandag udtalte, at bankerne bør lade være med at udbetale set i lyset af usikkerhed om coronavirusset.

Forud for det havde erhvervsminister Simon Kollerup (S) i sidste uge opfordret banker til at overveje, om det var rette tidspunkt at udbetale penge til aktionærerne.

Både Sydbank og Jyske Bank oplyser, at udmeldingerne er taget med i overvejelserne.

- Beslutningen er truffet på baggrund af myndighedernes henstillinger til sektoren samt for at signalere, at banken ønsker at understøtte kunderne, skriver Sydbank om sin beslutning.

Banker - og andre virksomheder - fordeler typisk en del af årets overskud til aktionærerne.

Det kan enten ske via et kontant udbytte. Eller det kan være gennem aktietilbagekøb. Det fungerer ved, at banken køber aktier på børsen og derefter annullerer dem.

På den måde bliver værdien af banken fordelt på færre hænder - fordi der er færre aktier i spil.

I Folketinget har Enhedslisten på det seneste især haft fokus på Danske Banks planer om at udbetale et udbytte på 7,3 milliarder kroner.

Kritikken er gået på, at banken samtidig har fået lempet kapitalkravene som et af Folketingets tiltag under coronakrisen.

Efter Simon Kollerups opfordring i sidste uge meldte Danske Bank ud, at den bakkede op om opfordringen til at genoverveje.

Nogle dage forinden havde Danske Bank grundet coronavirusset udskudt sin generalforsamling. Her skulle udbyttet formelt være blevet vedtaget.

Hos Danske Bank er meldingen fortsat, at man genovervejer udbyttet. Det oplyser banken til Finanswatch. Der er endnu ikke sat dato for ny generalforsamling.

/ritzau/