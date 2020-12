Selv om storcentre skal holde lukket, må visse butikker stadig imod kunder. Storcenter oplever misforståelser.

Storcentre skal holde lukket. Men ikke nødvendigvis helt.

Dagligvarebutikker og apoteker må stadig holde åbent, ligesom restauranter må sælge mad ud af huset. Alene i Rødovre Centrum, der normalt har 160 butikker, har 20 af butikkerne stadig åbent.

Det dækker over både supermarkeder, helsekostbutikker, fiske-, oste-, vin- og kaffeforretninger, blomsterhandlere og dyrefoderforretninger.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte på et pressemøde tirsdag aften, at restriktioner for blandt andet storcentre blev forlænget, så "storcentre og detailhandel er lukket".

Men det har fået Rødovre Centrum vest for København til at frygte misforståelser og dermed færre kunder.

- Denne udtalelse er direkte forkert, fremgår det af en pressemeddelelse fra Jesper Andreasen, der er administrerende direktør i storcentret.

Han oplyser, at Rødovre Centrum har cirka 10.000 kunder dagligt. Og det er langtfra det eneste storcenter med åbne butikker.

Det fortæller Henrik Hyltoft, der er markedsdirektør for handel og transport i Dansk Erhverv.

- Nu kender jeg ikke samtlige centre i landet, men det er klart mit indtryk, at langt, langt de fleste centre har en eller flere butikker, der er åbne.

- Typisk er centre baseret på en dagligvarebutik, som trækker rigtig mange kunder til, siger han.

I Rødovre Centrum har omkring hver ottende butik åbent. Henrik Hyltoft vurderer, at det generelt i centrene er mindre end hver tiende butik i centrene, som stadig kan tage imod kunder.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at kunderne ved, at de har adgang til at købe dagligvarer, uanset om butikkerne er i et center, på en hovedgade eller for sig selv.

- Det er ikke centret, der lukker ned. Det er de butikker, som ikke sælger eksempelvis dagligvarer, som lukker ned, siger han.

På pressemødet tirsdag aften meldte statsministeren ud, at en række restriktioner, der stod til at udløbe 3. januar, er blevet forlænget med to uger.

Dermed er det først efter 17. januar, at alle butikker i storcentrene kan se frem til at åbne.

Dansk Erhverv kalder det "drønærgerligt".

Erhvervsorganisationen havde ønsket, at flere butikker kunne holde åbent, og at åbningstiderne kunne udvides, så kunderne blev fordelt mere ud over døgnet.

