Efter næsten 15 år som centerchef hos Sct. Mathias Centret i Viborg har Jesper Maagaard fået sparket.

Torsdag er han blevet fyret fra sin post.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Jesper Maagaard forklarer til mediet, at han og bestyrelsen havde 'en lang snak om tingene', og at processen foregik uden noget drama.

Årsagen er ifølge bestyrelsesformand Lasse Lauritsen, at man i centret vil spare penge og ønsker at gå en anden vej. Hvorvidt man i bestyrelsen ønsker at ansætte en ny centerchef, står for nu i det uvisse.

Men spørger man Jesper Maagaard, er det uundgåeligt at drive stedet uden en centerchef.

»De skal tænke sig godt om, og hvis de tror, at de kan gøre det uden en anden, så får de sig lidt af et chok. Der skal være en til at arbejde på tværs og være med til at gøre centret attraktivt. Ellers mister man mere, end man betaler for,« siger Jesper Maagaard, der ikke ved noget om sin fremtid. Andet end at han nu holder sommerferie.

Sct. Mathias Centret i Viborg åbnede første gang i 1977 og rummer 31 butikker, hvor Jesper Maagaard løbende gennem årene har haft kontakt med de respektive chefer i butikkerne.