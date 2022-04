Ejendomsselskabet M+ Ejendomme har købt Skejby Centret i Aarhus.

Det 34 år gamle storcenter med et udlejningsareal på 8.500 kvadratmeter er købt med henblik på at videreudvikle centret og det store område omkring.

Det fortæller Peter Heide Wessel, der er administrerende direktør i M+ Ejendomme, i en pressemeddelelse.

Bydelscenteret byder på en masse muligheder og har et stort udviklingspotentiale, som vi glæder os til at være med til at videreudvikle i samarbejde med nuværende og fremtidige lejere,« fortæller Peter Heide Wessel i pressemeddelelsen og tilføjer:

»I den indledende dialog med enkelte lejere og øvrige interessenter har vi oplevet stor opbakning til at fortsætte udviklingen af centeret, og vi ser meget frem til at sætte arbejdet i gang.«

Skejby Centret er omkranset af et større boligområde, hvor der er i omegnen af 80.000 kvadratmeter boligejendom under opførelse.

Salget viser ifølge Klaus Holmstoel, der er Senior Commercial Real Estate Advisor i Colliers, at investeringsmarkedet har fokus på udviklingsområder.

»Sagen har været interessant for flere investorer, hvilket jeg ser som et udtryk for den høje efterspørgsel på lejemål i udviklingsområder. De høje huslejeniveauer centralt i byerne får lejerne til at søge mod mindre centrale lokationer som denne i Skejby, hvilket også tiltrækker investorerne,« fortæller han.

M+ Ejendomme – tidligere Casa – er en del af Casa Group, som nu afdøde Michael Mortensen stod bag.