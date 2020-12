Et nyt storcenter centralt i Odense skulle have huset omkring 100 butikker på godt 40.000 kvadratmeter.

Men de ambitiøse planer for ‘Viva,’ som centret skulle hedde, lader nu endeligt til at være skrottet. For grunden, hvor centret skulle ligge, er sat til salg, skriver Fyens.dk.

Et internationalt selskab, Catella, som blandt andet finansierer og formidler investeringsejendomme, er nu sat til at finde en køber til grunden.

»Det er rigtigt, at vi er i dialog med Catella om den sag,« siger CFO i Steen & Strøm, Bjørn Tjaum, til avisen.

Steen & Strøm ejes af den franske centermastodont Klepierre, der driver langt over 100 butikscentre og blandt andet står bag Field’s i Ørestaden i København og Bruuns Galleri i Aarhus.

Den attraktive grund midt i Odense blev købt i 2011.

Undervejs i forløbet har der ifølge Dansk Handelsblad blandt andet været forhandlet med Coop Danmark om at få et Kvickly-varehus ind i Viva som såkaldt ankerbutik.

Viva-projektet blev oprindelig meldt ud til at være afsluttet i 2015. Men de har løbende været meldt forsinket, og nu lader det til helt at blive skrinlagt.