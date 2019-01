Supermarkedskæden Tesco varsler omstruktureringer, der vil berøre 9000 ansatte.

Storbritanniens største private arbejdsgiver, supermarkedskæden Tesco, fyrer flere tusinde ansatte i stor omstrukturering.

Det skriver Tesco i meddelelse på sin hjemmeside.

- Gennem fire års turnaround har vi gjort gode fremskridt, men markedet er udfordrende, og vi har behov for løbende at være konkurrencedygtige og respondere på, hvordan kunderne har lyst til at handle ind.

- Vi laver ændringer i vores britiske butikker og hovedkvarter for at simplificere, hvad vi gør, og hvordan vi gør det, så vi bedre kan møde vores kunders behov. Det vil ramme nogle af vores kolleger, skriver administrerende direktør Jason Tarry i meddelelsen.

Tesco opererer i Storbritannien, Irland og flere andre steder i verden og havde ifølge sit årsregnskab 440.000 ansatte globalt. Ifølge Reuters er over 300.000 af disse ansat i Storbritannien, hvilket gør Tesco til Storbritanniens største private arbejdsgiver.

- Samlet forventer vi, at op til 9000 kolleger vil blive berørt. Vi forventer dog, at op til halvdelen af disse kan bruges til andre kundevendte opgaver, skriver Tesco.

/ritzau/