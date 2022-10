Lyt til artiklen

Den schweiziske storbank Credit Suisse vil i løbet af de næste tre år sige farvel og tak til 9.000 medarbejdere, som led i en storvask af den skandaleramte bank.

Banken har de seneste år været ramt af en række skandaler, for eksempel er banken blevet taget i at spionere mod sine egne ansatte og har fået bøder for svigagtig långivning og hvidvask af penge for en narkoring.

Det skriver BBC.

Credit Suisse er også hårdt ramt på bundlinjen.

Torsdag i denne uge præsenterede banken et underskud på hele 30 milliarder kroner for tre kvartal i år.

Det var markant højere end bankens forventede underskud.

Og aktiemarkederne har hverken taget godt imod bankens underskud eller plan om at skære dybt i medarbejderstaben frem mod 2025.

Bankaktien faldt hele 13 procent efter annonceringen af spareplanen.

Med spareplanen vil antallet af ansatte falde fra i dag 52.000 til 43.000 i 2025.

Den schweiziske storbank måtte sidste år udskifte sin formand Antonio Horta-Osorio, da han havde forbrudt sig mod corona-reglerne og i år er bankens administrerende direktør blevet smidt på porten.

Siden årsskiftet er bankens aktiekurs halveret.

Credit Suisse er Schweiz’ næststørste bank.