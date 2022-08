Lyt til artiklen

Den amerikanske storbank Citigroup har ændret sin anbefaling til Mærsk-aktien.

Mærsk-aktien har fået sænket anbefalingen med to trin af det amerikanske finanshus.

Det skriver flere medier, heriblandt ShippingWatch.

Anbefalingen er ændret til 'sælg' fra 'køb'. Storbanken ser afslutningen på rateopturen i horisonten og ændrer anbefalingen, mener en analytiker.

Analytiker Sathish Sivakumar siger til Sydinvest, at fragtraterne toppede i tredje kvartal i år, hvilket primært skyldes effekten af tidligere indgåede længerevarende kontraktrater.

Analytikeren kalder det en 'dybere afmatning' og vurderer, at der er risiko for, at alliancestrukturen på markedet bryder sammen på sigt.

Det tyske shippingselskab Hapag-Lloyd får også sænket sin anbefaling til 'sælg' fra 'køb', mens det israelske selskab ZIM ændres til 'neutral' fra 'køb', skriver Bloomberg News.

Mærsks B-aktie faldt mandag med 1,6 procent til 19.360 kroner. Men selvom anbefalingen er gået to trin ned, ser halvårsregnskab fornuftigt ud.

A.P. Møller – Mærsk løftede sit overskud for årets første seks måneder til 113 milliarder kroner. Det viste selskabets halvårsregnskab i starten af august.