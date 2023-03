Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jørgen Popp Petersen har svært ved at få armene ned i øjeblikket.

Den kommende tid kan flere andre borgmestre få det på samme måde – af en bestemt årsag.

Tønder Kommune, hvor Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti) er borgmester, har netop indgået en aftale med den store tyske hotelgruppe Heimathafen Hotels om at bygge et spritnyt badehotel i feriebyen Lakolk på Rømø. Det skriver Børsen.

»Vi har svært ved at få armene ned over dette projekt. Det er vores helt klare forventning, at Heimathafens nye badehotel vil give et kæmpe boost ikke bare til Rømø men hele Tønder Kommune,« siger Jørgen Popp Petersen i en pressemeddelelse.

Når det 12.200 kvadratmeter store hotel står færdigt, vil det have 100 værelser, 55 lejligheder, spa og byde gæsterne på gastronomi. Pris for hele herligheden: op mod 400 millioner kroner.

Men det store badehotel på Rømø er blot starten på et større dansk eventyr for den tyske hotelgruppe.

»Vi håber, at opførelsen af et badehotel på Rømø vil blive starten på en større ekspansion på det danske hotelmarked, og vores ambition er at åbne flere hoteller i landet inden for de kommende år. Vi tror på, at tiden lige nu er den rigtige med den stabile fremgang i både overnatninger og omsætning i dansk turisme, og samtidig har vi mødt en stor velvilje i forbindelse med vores sonderinger,« siger administrerende direktør i Heimathafen Hotels, Jens Sroka.

Han tilføjer, at hotelgruppen længe har haft det danske marked i kikkerten, og at Heimathafen Hotels i løbet af de kommende ti år forventer at opføre mellem tre og fem nye hoteller i Danmark.

Store hoteller som det, der nu skal bygges i Lakolk på Rømø, vel at mærke.

Heimathafen Hotels har drevet hoteller ved Nord- og Østersøen i Tyskland i 20 år.