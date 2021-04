Er du kunde hos enten Viasat eller Canal Digital hedder din tv-udbyder fremover Allente.

De to virksomheder fusionerede sidste år, og nu lanceres det nye brand under nyt navn.

Det italiensk klingende navn betyder ifølge Google Translate »at løsne sig,« men det er faktisk det stik modsatte, der er tanken bag fusionen.

Ønsket er derimod at blive den største spiller på markedet inden for tv-underholdning.

Det afslørede CCO hos Allente, Mahmoud Mustapha, i en pressemeddelelse i sidste uge.

»Allente står for 'all entertainment', og det er virkelig det, vi nu tilbyder vores kunder. Uanset om det er sport, serier, film, dokumentarer, nyheder eller fredagsunderholdningen man er ude efter, kan man finde det hos os.

Canal Digital- og Viasat Consumer bliver gradvist udfaset i hele Norden. Kunderne beholder udvalget af indhold i deres pakker, og vil gradvist blive flyttet over til de nye pakker fra Allente.

CEO hos Allente, Bjørn Ivar Moen, kalder præsentationen af det nye navn for en »milepæl,« som den fusionerede virksomhed har arbejdet på et år.

»Vi har været i stand til at tage det bedste fra de to universer, og med en attraktiv blanding af lineære kanaler og streamingtjenester, ser vi frem til at glæde både nye og eksisterende kunder,« udtaler han i en pressemeddelelse.

Allente åbner også for en helt ny streamingtjeneste, Allente Stream, som blandt andet vil bringe indhold fra Discovery, Paramount, TV3 og Viaplay.

Den nye store tv-udbyder har hovedkontor i Oslo og Stockholm og har omkring 400 ansatte fordelt på syv kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Efter fusionen har det nye selskab omkring 1,25 millioner abonnenter i hele Norden.