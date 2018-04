Med aftalen for både kommuner og regioner i hus, er IDAs chefforhandler Carsten Eckhart Thomsen meget tilfreds med resultatet for Ingeniørforeningen IDAs offentligt ansatte medlemmer i region og kommune, men hæfter sig også ved, at der mangler en aftale for IDAs godt 7.000 medlemmer i staten.

“Vi har nu sikret vores medlemmer betalt spisepause, en sikring for at lønnen følger det private arbejdsmarked og en lønstigning på over 8 procent. Efter min mening vil det samlet betyde, at teknologiens kernetropper, såsom ingeniører, IT-professionelle og naturvidenskabelige kandidater, fortsat vil finde det attraktivt at bidrage til den offentlige sektors udvikling. Men den konklusion holder kun helt, hvis også vores største gruppe på 7000 statsansatte medlemmer også får en aftale i hus”.