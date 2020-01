I weekenden sov en af Sydkoreas allerstørste erhvervsmænd ind.

Men siden manden bag milliardkoncernen Lotte Group, Sin Kyuk-ho, stillede træskoene i en alder af 98 år, har ét spørgsmål optaget Sydkorea:

Hvem skal overtage det store livsværk? Det skriver Finans.

Sagen er nemlig den, at Sin Kyuk-ho ikke har efterladt sig hverken testamente eller en klar arvefølge. Men det bliver mere kompliceret.

Sin Kyuk-ho havde nemlig fire børn med tre forskellige kvinder, og ifølge Finans er to af sønnerne ikke på talefod og har desuden tidligere kæmpet en hård kamp mod hinanden i bestyrelsen af Lotte Group.

Og nu skriver de sydkoreanske aviser så, at det er de to sønner, der med stor sandsynlighed kommer til at kæmpe et stort slag om faderens imperium. Her er der især spænding om, hvordan de to sønner vil bruge deres aktieandele til at vinde slaget, og om de har nogen esser i ærmet.

Lotte Group ejer både biografer, forlystelsesparker, hoteller og meget mere.