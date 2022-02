Fredag har Danmark vundet en kæmpe sejr i London.

De mange udbyttemilliarder, der er forsvundet fra den danske skattekasse, er måske alligevel ikke tabt.

Den danske Skattestyrelse har nemlig fået den britiske appelret Court of Appeal til at acceptere, at styrelsen kan føre sag mod den hovedmistænkte Sanjay Shah i udbytteskandalen.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Der er tale om Danmarks historiens største svindelsag.

Den gigantiske sag mod Sanjay Shah og yderligere 80 sagsøgte selskaber og 29 personer ved domstole i London.

Ifølge Børsen er det lykkedes ved hjælp fra en af verdens dyreste advokater, lord David Pannick.

En britisk dommer afviste ellers sidste år, at det engelske retsvæsen kunne bruges til at jagte de tabte milliarder.

Den afgørelse appellerede de danske myndigheder, og nu er der altså godt nyt i sagen.

Britisk-indiske Sanjay Shah er stævnet af Skattestyrelsen og sigtet af politiet.

Han beskyldes for at være bagmanden i et omfattende svindelnummer, hvor det danske skattevæsen mellem 2012 og 2015 har udbetalt 12,6 milliarder kroner til folk, der påstod at have aktier i danske virksomheder.

Selv nægter Shah sig skyldig.

Hans forklaring lyder, at han blot har udnyttet et hul i loven.