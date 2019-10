En af de første store samarbejdspartnere har trukket sig fra kryptovalutaprojektet Libra, som er i modvind.

E-betalingsselskabet PayPal trækker sig som partner fra Facebooks storstilede kryptovalutaprojekt, Libra.

Det oplyser PayPal i en meddelelse ifølge flere internationale medier.

- PayPal har taget beslutningen at droppe yderligere deltagelse i Libra Association for nu samt at fortsætte med at fokusere på at fremme vores eksisterende mission og forretningsprioriteter (...), skriver selskabet på mail til mediet TechCrunch.

PayPal støtter dog fortsat projektets ambitioner og håber på fremtidig dialog.

Samarbejdspartnerne til projektet tæller blandt andet Visa og Mastercard.

Myndighedernes reaktioner på den varslede kryptovaluta fik dog allerede i løbet af ugen flere af selskaberne til at genoverveje deres medvirken i projektet, og der spekuleres derfor i, om flere selskaber vil trække sig.

Det skrev The Wall Street Journal ifølge Ritzau Finans på baggrund af anonyme kilder.

Reaktionen skyldes, at Libra-projektet er kommet i stærk modvind blandt europæiske og amerikanske myndigheder.

Myndighederne stiller spørgsmål ved, hvordan projektet vil sikre brugernes personlige oplysninger samt forhindre hvidvask, fortæller The Wall Street Journals kilder.

Da Facebook fremlagde planerne om kryptovalutaen i juni i år var der 28 partnere, og der var ambitioner om at øge tallet til 100. Samtidig lød målsætningen at lancere valutaen i juni 2020.

Libras gruppe af støtter hedder Libra Association.

Men medlemmerne har endnu ikke betalt de 10 millioner dollar, som Facebook har bedt om, for at udvikle kryptovaluta og betalingsnetværk.

Kryptovaluta er en digital valuta, der kun kan veksles elektronisk. Den største nuværende kryptovaluta er bitcoin.

Transaktioner med de digitale valutaer foregår typisk uden om bankerne. De kan købes på forskellige børser på internettet.

