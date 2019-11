Egentlig lød det til, at den sidste danske butik i kæden ville overleve.

Men nu er det endegyldigt slut.

4Sound, som på et tidspunkt var landets største musikkæde, lukker nu den sidste butik i København, efter tidligere at have haft butikker i landets største byer og mere end 100 ansatte.

Det skriver Finans.dk.

Det er tidligere kommet frem, at Music Retail Denmark, som ejer 4Sound, forsøgte at drive butikken i København videre, efter det norske moderselskab, Music Retail Holdning, tidligere på året var gået konkurs.

I redningsforsøget traf man beslutningen om at lukke 4Sounds butikker i Odense, Aalborg og Aarhus.

Men nu er Music Retail Denmark også gået konkurs.

'Jeg forventer, at de aktiver, som tilhørte selskabet, vil blive solgt på auktion inden jul. En række kunder har indleveret deres instrumenter til reparation, og de har været nervøse for, om deres aktiver risikerede at blive solgt af boet,' skriver boets kurator Søren Aaman Jensen i en mail til mediet.

'I det omfang vi har modtaget anmeldelser fra disse, vil de private aktiver naturligvis ikke blive solgt af boet,' uddyber han.

4Sound har eksisteret siden 1973 - dengang var navnet Musikhuset Aage Jensen.

Igennem en årrække har musikentusiaster kunnet købe instrumenter og få deres guitarer, trommer og trompeter set efter i sømmende, hvis lyden ikke var rigtig.

Konkursen i moderselskabet kom, efter flere år med store underskud - således tabte kæden omkring 40 millioner kroner de seneste fem år af sin levetid.