Har du rejst med fly til Berlin, er det formentlig Berlin Tegel Airport, du er landet i. Lufthavnen er nemlig en af Tysklands mest kendte og vigtige lufthavne.

For tiden står den tom, og fra 15. juni er den lukket i to måneder - og derfor sås der nu tvivl, om den overhovedet åbner igen.

Det skyldes, at Tyskland til efteråret åbner en ny lufthavn, skriver Finans. En lufthavn, der skal erstatte Berlin Tegel Airport.

Den nye storlufthavn, Berlin Brandenburg Airport, står til at skulle åbne til oktober, og det får flere tyske medier til at tvivle på, om det overhovedet giver mening at åbne Tegel igen.

Det er nemlig ikke sikkert, at der kommer så meget gang i flytrafikken igen, at der bliver brug for Tegel-lufthavnen i månederne frem til den nye lufthavns åbning.

Desuden har Berlin også en anden åben lufthavn lige nu, Schönefeld.

Det er først i løbet af de kommende måneder, at man kan forvente, at der bliver taget en beslutning om Berlin Tegel Airport.

Det siger lufthavnschef Engelbert Lütke Daldrup til nyhedsbureauet DPA, ifølge Finans.

Den nye lufthavn, Berlin Brandenburg Airport, skulle have været åbnet helt tilbage i 2011.

Forsinkelsen på godt ni år skyldes en række skandaler og problemer med tekniske systemer.

Det er planen, at flytrafik fra Tegel-lufthavnen overflyttes, og herefter vil Tegel-lufthavnen officielt lukke. Schönefeld-lufthavn vil være åben nogle år endnu.

Når den nye lufthavn endelig åbner, har den kostet i cirka 50 mia. kr. Den skulle have kostet ca. 15 mia. kr.