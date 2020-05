Danmarks største sportskæde er klar til at rykke ud af startblokken med få timers varsel.

Sådan lyder det fra Sportmaster-direktør Andreas Holm, efter Statens Serum Institut tidligere i dag offentliggjorde en rapport, der mere end antyder, at storcentre snart kan åbne.

I sidste ende er det en politisk beslutning, men Statens Serum Institut vurderer nu, at corona-epidemien vil dø ud, selv hvis man åbner storcentre og indfører flere andre lempelser.

Det får optimisme til at boble frem hos Sportmaster, som har halvdelen af sine 80 butikker placeret i de i dag tvangslukkede storcentre.

Andreas Holm, direktør for Sportmaster. Vis mere Andreas Holm, direktør for Sportmaster.

Butikkerne i storcentrene er nemlig sportskædens salgsmotor.

»Vi glæder os meget, og vi er klar til at åbne med meget kort varsel. Siger regeringen ‘I må åbne i morgen', ja, så åbner vi i morgen. Vores medarbejdere er klar, og jeg tror også, danskerne er klar til at komme ud at handle,« siger Andreas Holm.

Sportmaster åbner alle sine centerbutikker, så snart regeringen trykker på aftrækkeren på startpistolen.

»Der vil være håndsprit i butikkerne, ekstra rengøring og så videre, og fra vores strøgbutikker, som er åbne, har vi gode erfaringer med, at kunderne holder afstand til både hinanden og personalet og bliver væk, hvis de er syge,« siger Andreas Holm og understreger så sin pointe:

»Så jeg håber ikke, at regeringen pakker en genåbning af storcentrene ind i en masse, store restriktioner, der begrænser kundestrømmen til 20-25 procent, men lader os bruge vores sunde fornuft. Danskerne er opmærksomme på smittefaren, og det vi også. En åbning med overregulering er næsten værre end ikke at åbne.«

En økonomisk ekspertgruppe nedsat af regeringen har netop offentliggjort en rapport, hvor eksperterne har analyseret og beregnet de samfundsøkonomiske konsekvenser af at genåbne forskellige dele af Danmark, herunder eksempelvis storcentre og restauranter.

Rapportens hovedkonklusion er, at der er størst økonomisk gevinst at hente, der, hvor der er størst smitterisiko, skriver Ritzau.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser imidlertid allerede, at det vil have stor samfundsøkonomisk betydning, hvis detailhandlen - herunder storcentre - og restaurationsbranchen får lov til at åbne op for fuldt blus i næste fase af regeringens genåbning af Danmark.

Det vil sikre omkring 170.000 job og skabe produktion for op mod 50 milliarder kroner.

Sportmaster ved Vimmelskaftet i København. Foto: Sportmaster Vis mere Sportmaster ved Vimmelskaftet i København. Foto: Sportmaster

Beregningerne skal dog tages med det forbehold, at de tager udgangspunkt i, at danskerens adfærd falder tilbage til samme niveau som før krisen, og at detailhandlen og restaurationer åbner uden restriktioner.

Statens Serum Institut lægger i sit grundscenario i rapporten i dag ikke op til, at restauranterne genåbnes i næste fase.

Lederne af de politiske partier mødes i aften med regeringen for at forhandle om fase to i genåbningen af Danmark.

Den nuværende fase af genåbningen løber frem til og med på søndag. Regeringen ventes - efter forhandlingerne med Folketingets partier - inden ugens udgang at offentliggøre, hvilke dele af samfundet, der åbner i den næste fase.

Sportmaster-direktør Andreas Holm glæder sig til at kunne genåbne sine centerbutiker, men siger samtidig, at de ikke vil køre med fuld bemanding fra dag ét.

Ansatte, der er hjemsendt på lønkompensation, vil komme tilbage, i takt med at der kommer mere gang i hjulene, siger Andreas Holm:

»Men det bliver godt at komme i gang, for nedlukningen kommer til at få stor negativ indvirkning på årets resultat. Men Sportmaster vil også være i Danmark de næste mange år.«